Болельщиков из Англии запугали? Британцев в Волгограде мало, и они тихие

Болельщики сборной Туниса по численности в разы превосходят фанатов из Англии в Волгограде, где 19 июня в 21:00 сыграют эти две команды.

Одетые в красное тунисцы наводнили город, они поют, пляшут и бьют в барабаны в фан-зоне и в основных точках Волгограда. Британцев заметно меньше, они держатся скромно и отдельными группами по несколько человек, в основном ведут себя тихо. Их поведение и количество разительно отличается от ситуации на чемпионате Европы-2016 во Франции.

Как ранее сказал главный тренер Англии Гарет Саутгейт, свою роль сыграли "некоторые истории, из-за которых многие не приехали". Судя по всему, речь о запугивающих публикациях английских СМИ. (Дмитрий СИМОНОВ)

Болельщики сборной Туниса перед матчем с Англией. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Тунис – Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)