Болельщики смогут летать на матчи сборной России во время ЧМ-2018 за 5 рублей

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что компания во время чемпионата мира 2018 года организует перелеты для болельщиков сборной России за 5 рублей. Представитель перевозчика подчеркнул, что речь идет только об играх с участием команды Станислава Черчесова.

- Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятёрку" – поэтому за пять рублей (будем перевозить болельщиков. - Прим. "СЭ"), цитирует "Лайф" Савельева. - Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча. Расчет на 70 тысяч кресел. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше.

Глава компании отметил, что цена в 5 рублей будет доступна для тех болельщиков, у которых есть билет на игру сборной России и Fan ID.

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018

14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия

19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет

25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия

В случае выхода сборной России в 1/8 финала чемпионата мира, матч пройдет либо в Москве, либо в Сочи.