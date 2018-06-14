Болельщики поддержали сборную Россию песней. Видео

Болельщики сборной России исполнили песню "Ты у меня одна" в поддержку национальной команды. Сегодня Россия сыграет против Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира-2018.

- Уже сегодня стартует особенный для всей страны турнир - Чемпионат мира FIFA 2018. Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха. Накануне российские болельщики исполнили песню в поддержку сборной России "Ты у меня одна", - сообщает официальный Твиттер сборной.

Уже сегодня стартует особенный для всей страны турнир – Чемпионат мира FIFA 2018. Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха. Накануне российские болельщики исполнили песню в поддержку @TeamRussia "Ты у меня одна". pic.twitter.com/hEbThQXlZi – Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

Россия сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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