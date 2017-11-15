Болельщики не хотят видеть Манчини главным тренером сборной Италии

Болельщики сборной Италии отдают предпочтение экс-тренеру "Баварии" Карло Анчелотти на посту наставника национальной команды. В опросе La Gazzetta dello Sport он набрал 67,5 процентов голосов.
Тренер "Челси" Антонио Конте получил поддержку 22 процентов опрошенных. За Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Роберто Манчини из "Зенита" проголосовали по 5 процентов человек. Всего в опросе приняли участие около 85 тысяч болельщиков сборной Италии.
Напомним, Италия не смогла пройти сборную Швеции в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:1, 0:0). Команда не попала в финальную часть впервые с 1958 года. В ближайшее время состоится встреча руководства итальянской федерации с главным тренером Джампьеро Вентурой, на которой должно быть объявлено о его отставке.
- Зенит СПб
- Ювентус
- Челси
- Роберто Манчини
- Бавария
- Карло Анчелотти
- Массимилиано Аллегри
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Антонио Конте
- Джампьеро Вентура
баламошка
Ещё бы. Уж на родине-то знают, что Манчини - обычный баклан.
08:15