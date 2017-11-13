Бишенте Лизаразю: "Решение Дешама по Бензема нужно уважать"

Бывший игрок сборной Франции Бишенте Лизаразю не видит проблемы в том, что форвард "Реала" Карим Бензема два года не вызывается в национальную команду. По его словам, нужно уважать решение главного тренера сборной Дидье Дешама.

– Многие тренеры делают свой выбор, – цитирует Le Figaro Лизаразю. – Очень хорошие игроки оказываются за бортом сборной, потому что тренер видит игру команды иначе. Дешам делает свой выбор. И нечего добавить. Выбор нужно уважать. Тренер работает с теми ребятами, которых хочет видеть в своей команде. Бензема уже достаточно давно вне команды, и она работает без него.