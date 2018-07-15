Билеты на финал ЧМ-2018 есть в продаже

Болельщики сохраняют шансы купить билеты на финал чемпионата мира-2018, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. На 9.20 по московскому времени в продаже на официальном сайте ФИФА остаются билеты третей, второй и первой категорий. Их цена состовляет 27 300, 42 600 и 66 000 рублей соответственно.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь