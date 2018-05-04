Безуглов не удивлен включению Джикии и Кокорина в пул тестирования

Врач сборной России Эдуард Безуглов не удивлен включению защитника "Спартака" Георгия Джикии и нападающего "Зенита" Александра Кокорина в расширенный пул тестирования РУСАДА.

Они включены в систему ADAMS и должны каждый день предоставлять данные по употребленным продуктам и лекарствам.

- Это не новость, - цитирует "Р-Спорт" Безуглова. - В системе ADAMS огромное количество наших спортсменов, в том числе и футболистов. Можно в открытом доступе на сайте РУСАДА все это найти.

Не внесли еще, значит... сроки внесения не регламентируются, - добавил он, отвечая на вопрос, почему Джикии и Кокорина в открытом расширенном списке нет.

Джикия и Кокорин практически не имеют шансов поехать на чемпионат мира-2018. Футболисты получили травмы крестообразных связок и, скорее всего, не успеют восстановиться к турниру.

Сборная России на чемпионате мира по футболу