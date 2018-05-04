15:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Безуглов не удивлен включению Джикии и Кокорина в пул тестирования


Врач сборной России  Эдуард Безуглов не удивлен включению защитника "Спартака" Георгия Джикии и нападающего "Зенита" Александра Кокорина в расширенный пул тестирования РУСАДА.

 
Александр КОКОРИН (справа) и Георгий ДЖИКИЯ.Источник: Кокорин и Джикия взяты под усиленный допинг-контроль перед ЧМ-2018

Они включены в систему ADAMS и должны каждый день предоставлять данные по употребленным продуктам и лекарствам.

- Это не новость, - цитирует "Р-Спорт" Безуглова. - В системе ADAMS огромное количество наших спортсменов, в том числе и футболистов. Можно в открытом доступе на сайте РУСАДА все это найти.

Не внесли еще, значит... сроки внесения не регламентируются, - добавил он, отвечая на вопрос, почему Джикии и Кокорина в открытом расширенном списке нет.

Джикия и Кокорин практически не имеют шансов поехать на чемпионат мира-2018. Футболисты получили травмы крестообразных связок и, скорее всего, не успеют восстановиться к турниру.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180504/1136379744.html

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