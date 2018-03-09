Бэйли откажется выступать за сборную Ямайки, чтобы сыграть за Англию на ЧМ-2018?

Нападающий "Байера" Леон Бэйли отказался выступать за сборную Ямайки и может получить вызов в сборную Англии на ЧМ-2018, утверждает The Sun. По данным издания, на следующей неделе отец игрока проведет переговоры с техническим директором "трех львов" Дэном Эшвортом. Бабушка и дедушка 20-летнего ямайца - англичане, поэтому у него есть возможность сменить спортивное гражданство.

Бэйли в нынешнем сезоне провел за "Байер" 24 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять голевых передач.

Напомним, на чемпионате мира в России сборная Англии сыграет в группе с Тунисом (18 июня), Панамой (24 июня) и Бельгией (28 июня).