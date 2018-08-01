Березуцкий - о повышении пенсионного возраста: "Как я понял, до пенсии теперь не доживу"

Завершивший карьеру в 36 лет Василий Березуцкий в интервью Championat.com прокомментировал повышение пенсионного возраста у мужчин с 60 лет до 65.

– Уже пошутили о том, что Березуцким рано на пенсию. Она с 65 лет.

– До пенсии, как я понял, теперь уже не доживу.

– Как, кстати, вам эта пенсионная реформа, которая была проведена в период чемпионата мира? Улавливаете какую-то связь?

– Для меня это вообще потрясающе. Я понял статистически, что не доживу до своей пенсии, поэтому вообще не думал об этом.

– Без шуток?

– Четко и спокойно говорю об этом с каплей иронии.

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