Березуцкий - о повышении пенсионного возраста: "Как я понял, до пенсии теперь не доживу"

Завершивший карьеру в 36 лет Василий Березуцкий в интервью Championat.com прокомментировал повышение пенсионного возраста у мужчин с 60 лет до 65.
– Уже пошутили о том, что Березуцким рано на пенсию. Она с 65 лет.
– До пенсии, как я понял, теперь уже не доживу.
– Как, кстати, вам эта пенсионная реформа, которая была проведена в период чемпионата мира? Улавливаете какую-то связь?
– Для меня это вообще потрясающе. Я понял статистически, что не доживу до своей пенсии, поэтому вообще не думал об этом.
– Без шуток?
– Четко и спокойно говорю об этом с каплей иронии.
Российская премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам