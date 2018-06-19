Бердыев считает, что Головин не намного слабее полузащитников "Ювентуса"

Главный тренер Курбан Бердыев отметил, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин достаточно неплохой игрок для Европы. Специалист считает, что 22-летний игрок умеет в экстремальной игровой ситуации найти правильные ходы и нестандартные решения.
– Александра Головина после против игры против Саудовской Аравии (5:0) игры чуть ли не боготворили. Насколько он силен и каков его реальный потенциал?
– Думаю, для Европы он уже достаточно неплохой игрок, но ему понадобится время для адаптации. Важна его готовность к серьезной конкуренции. Нужно будет выходить и доказывать.
– "Ювентус", о переходе в который много пишут, не слишком высокий уровень для него?
– Нет. Не думаю, что он намного слабее полузащитников "Ювентуса". Если психологически он устойчив, если в первый год справится с трудностями, на второй год может заиграть.
– В чем его сильные стороны?
– Индивидуальные качества, умение в экстремальной игровой ситуации найти правильные ходы, нестандартные решения. Ко всему этому нужно добавить игровой объем.
– Наш футбол еще способен выпускать таких игроков, которых хочет "Ювентус"?
– Штучно – да.
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
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- Курбан Бердыев
- ЦСКА (футбол)
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- Сборная Саудовской Аравии
- Александр Головин