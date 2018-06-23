Бельгия - Тунис: прогноз букмекеров

В субботу, 23 июня, в Москве пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Бельгии и Туниса сыграют на стадионе "Спартак". Начало встречи – 15.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Бельгии на победу с коэффициентом 1,31, на ничью – 5,65, а успех Туниса – 10,0.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Бельгия – Тунис: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

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ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь