Бельгия - Англия: Роуз, Джонс, Делф, Дайер и Лофтус-Чик - в стартовом составе

Стал известен состав сборной Англии на матч за третье место ЧМ-2018 со сборной Бельгии.

Англия: Пикфорд, Роуз, Стоунс, Магуайр, Джонс, Триппьер, Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Кейн, Стерлинг.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018