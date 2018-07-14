Бельгия - Англия: Роуз, Джонс, Делф, Дайер и Лофтус-Чик - в стартовом составе

Стал известен состав сборной Англии на матч за третье место ЧМ-2018 со сборной Бельгии.
Англия: Пикфорд, Роуз, Стоунс, Магуайр, Джонс, Триппьер, Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Кейн, Стерлинг.
Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 18.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
#BEL vs #ENG– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 14 июля 2018 г.
Стартовые составы матча за 3-е место! 🥉#BELENG #ЧМ2018 pic.twitter.com/jXWubnfb4m
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/