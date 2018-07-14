Бельгия - Англия: Кержаков болеет за бельгийцев. С прической Витселя

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков посетил матч за третье место чемпионата мира-2018 Бельгия - Англия. Ветеран надел футболку экс-партнера по питерскому клубу Акселя Витселя, а также парик, изображающий афроприческу хавбека "Тяньцзиня".
Davai @axelwitsel28! #WorldCup2018 pic.twitter.com/0bjJSEt5kp– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 14 июля 2018 г.
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