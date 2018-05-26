BBC: У Салаха подозрение на вывих плеча. Он не сыграет на ЧМ-2018?

У форварда "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха подозрение на вывих плеча, сообщает BBC. По информации источника, игрок не успеет восстановиться к чемпионату мира-2018.



Игрок был получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) после столкновения с Серхио Рамосом. Египтянян покинул поле на 31-й минуте.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта в группе A встретится с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).

Травма Салаха. Как это было