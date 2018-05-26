23:50 26 мая | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

BBC: У Салаха подозрение на вывих плеча. Он не сыграет на ЧМ-2018?

Садио МАНЕ (слева) и Мохамед САЛАХ (справа). Фото REUTERS
Садио МАНЕ (слева) и Мохамед САЛАХ (справа). Фото REUTERS
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У форварда "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха подозрение на вывих плеча, сообщает BBC. По информации источника, игрок не успеет восстановиться к чемпионату мира-2018.

Игрок был получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) после столкновения с Серхио Рамосом. Египтянян покинул поле на 31-й минуте.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта в группе A встретится с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).

Травма Салаха. Как это было

Реал - Ливерпуль

 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Ленинград1984

Конечно, Рамос придерживал руку, но это момент из эпизода зацепов которые бывают всегда в борьбе. Саллах неудачно упал, здоровья ему. Кстати, про английского то к..ла, который намеренно ударил по ахиллу Карвахаля - что то все скромно умолчали.

00:20

Neuturungal

В 1973 году защитник Зенита Деремов на 30 минуте игры с Динамо Минск сломал ключицу. Тренер Зонин выпускать игрока на замену не стал, отправив Александра к медикам, и Зенит отыграл 15 минут в меньшинстве. После перерыва Деремов появился на поле с примотанной к телу рукой. Так потом он и играл почти месяц. Может быть у того поколения анатомия был другая? Не думаю, ведь я сидел на 4 ряду у самого поля и видел как морщился Деремов в каждом игровом эпизоде. Морщился, но обыгрывать себя не позволял. Как же все ему сочувствовали! А вот на этих миллионеров ни зла ни сочувствия у меня лично не хватает

00:20

maksTOMSK

Настоящая беда, нашим пирогам хотя даже такой случай далеко не факт что поможет. Ну а с рамосом и давно все ясно. Одна татуза на шее чего стоит. Про его поведение на поле и не говорю. Наших ура-патриотов терпеть не могу, но когда смотришь на такое чучело, которое имеет там такой успех, начинаешь понимать и наших дебилов. А Салаху - здоровья - просто не фартануло

00:17

Sergey_msk

Здоровья Салаху и слава богу, что так получилось! Теперь шансы на то, что сборная Россия каким-то невероятным чудом преодолеет групповой этап выросли на 30% и составили не более 50%.

00:14

VVSh71

Реал - красавцы! рамос - клоун/симулянт и позорник.

00:11

Babur

Грязный прием Рамоса. Гнусный игрочишка. В НХЛ бы его дисквалифицировали матчей на 20. Но сначала ему башню бы разнес тафгай.

00:06

Бивень

Тем лучше нам. Но Рамос подлец!

00:04

Millwall82

Вывих плеча и без ЧМ?)))) Да вы явно Утя Васкин. Помнится Керж в молодые годы играл с переломом руки. Лангетку сделали и вперед.

00:02

fifa_guru

Египет без Салаха на ЧМ. просто замечательно. поаплодируем же обезьяне с капитанской повязкой из Реала

23:58 26 мая

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