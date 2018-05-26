23:38 26 мая | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" – "Ливерпуль": огненный финал Лиги чемпионов и третья подряд победа команды Зидана

Суббота. Киев. "Реал" - "Ливерпуль" - 3:1. 31-я минута. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ утешает Мохамеда САЛАХА, который был заменен из-за травмы. Фото AFP
Суббота. Киев. "Реал" - "Ливерпуль" - 3:1. 31-я минута. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ утешает Мохамеда САЛАХА, который был заменен из-за травмы. Фото AFP
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"Реал" в финале Лиги чемпионов в Киеве победил "Ливерпуль" (3:1). Команда Зинедина Зидана выиграла трофей в третий раз подряд и 13-й в истории – оба показателя рекордные.

В первом тайме травму получил нападающий "красных" Мохамед Салах – лидер сборной Египта (соперника России, встреча – 19 июня) может пропустить чемпионат мира-2018.

После перерыва счет после ошибки вратаря английской команды Лориса Кариуса открыл Карим Бензема. Через 4 минуты Садио Мане сравнял счет.

На 64-й минуте фантастический гол забил Гарет Бэйл, который вышел на замену на 61-й. В концовке валлиец оформил дубль после еще одной ошибки Кариуса.

Лига чемпионов

Финал

"Реал" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) – 3:1 (0:0)

Голы: Бензема, 51 (1:0). Мане, 55 (1:1). Бэйл, 64 (2:1). Бэйл, 83 (3:1).

"Реал": Навас, Карвахаль (Начо, 37), Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Иско (Бэйл, 61), Кроос, Бензема (Асенсио, 89), Криштиану Роналду.

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Эмре Джан, 83), Хендерсон, Вайналдум, Салах (Лаллана, 31), Роберту Фирмину, Мане.

Предупреждение: Мане, 82.

Судьи: МАЖИЧ, Джурджевич, Ристич, Груич, Джокич (все Сербия).

26 мая. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

"Реал" – "Ливерпуль". Все голы матча. Видео //
Результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов

Реал – Ливерпуль

 

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/​

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (93)
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zoostation

maks55555 zoostation Все равно в АПЛ интереснее чемпионат, чем в Ла Лиге, там только 3 команды и все остальные, в Англии же средний уровень борьбы выше чем где-либо..-----В чем-то согласен с тобой, но это если там МС в следующем сезоне не будет опять явным лидером, ведь занимающий второе место МЮ в основном играет в малопривлекательную игру, но все равно у них есть результат, они играют как Атлетико примерно, не знаю зачем?//Это всё от тренера зависит, при Фергюсоне МЮ играл в более привлекательный футбол. По МС, думаю в след. сезоне остальные клубы-претенденты навяжут ему борьбу, такого аномального отрыва не должно быть. Не каждый же год такое случается.

00:27

maks55555

Pablo_75-----Там ещё и статус, и история играет. То есть ясно, что все эти Бэйлы и Суаресы стремятся из Англии в Реал/Барсу, но не наоборот.----А может просто хотят отдыхать, играя со средними испанскими командами, а не сражаясь с середняками и аутсайдерами АПЛ?)))

00:26

Pablo_75

maks55555 fifa_guru-----С другой стороны у МЮ или МС денег должно быть не меньше, чем у Реала и Барсы. 00:19 _____________ Там ещё и статус, и история играет. То есть ясно, что все эти Бэйлы и Суаресы стремятся из Англии в Реал/Барсу, но не наоборот.

00:23

maks55555

zoostation Все равно в АПЛ интереснее чемпионат, чем в Ла Лиге, там только 3 команды и все остальные, в Англии же средний уровень борьбы выше чем где-либо..-----В чем-то согласен с тобой, но это если там МС в следующем сезоне не будет опять явным лидером, ведь занимающий второе место МЮ в основном играет в малопривлекательную игру, но все равно у них есть результат, они играют как Атлетико примерно, не знаю зачем?

00:22

zoostation

Шалманист Просто праздник! А где-то сидят убитые горем Месси с Суаресом и утирают друг другу слёзы и сопли))))) //Не утрируй, они чемпионы Испании этого года, им тоже есть что отпраздновать)

00:22

Millwall82

Я не болела Реала совсем. Но уже 2 года подряд это самая старая команда плофа ЛЧ. Там многим уже за 30.

00:20

Pablo_75

Koreaiowa _______________ Пожалуй, где-то соглашусь. После 30-й минуты их как будто выключили. Вот эта потрясная уверенность, с которой они играли, с которой разгромили МанСити - она вдруг ушла. Я-то это связал с психологической подавленностью из-за потери Салаха.

00:20

maks55555

fifa_guru-----С другой стороны у МЮ или МС денег должно быть не меньше, чем у Реала и Барсы.

00:19

zoostation

maks55555 zoostation Это же очевидно, потому что клубы тратят все свои игровые ресурсы на борьбу в своём чемпионате, а ЛЧ у них на 2 или 3 месте------В этом году МС взял чемпионат досрочно, но в ЛЧ ему это не помогло, он мог экономить силы в чемпионате.///Они по делу проиграли Ливеру, но если бы дошли до финала, могли бы и победить РеалМ. Все равно в АПЛ интереснее чемпионат, чем в Ла Лиге, там только 3 команды и все остальные, в Англии же средний уровень борьбы выше чем где-либо..

00:19

Шалманист

Просто праздник! А где-то сидят убитые горем Месси с Суаресом и утирают друг другу слёзы и сопли))))) Спасибо за праздник, РЕАЛ!!!!!

00:18

Blind.Piew

1) В следующем сезоне в Ливерпуле будет новый вратарь. 2) Ещё пара сезонов без трофеев и Клоппа в Ливерпуле заменят, 22 года его не продержат. 3) Обладателя Золотого мяча (Роналду или Месси) определит Кубок Мира, пока их шансы равны.

00:18

fifa_guru

Millwall82 Дайте Пепке и Муриньи еще охулиард евро и они возьмут таки ЛЧ. // так ведь охулиард нужен Реалу чтобы выкупить Неймара. разве нет? еще 300 лямов на египтянина, чтоб наверняка. дерзайте, лучшая команда в мире. ор

00:18

maks55555

Koreaiowa Почему все умышленный фол приравнивают к желанию нанести травму?----Мне тоже кажется, что травму он в эпизоде не хотел наносить, так получилось, не повезло Салаху и Ливерпулю, как потом и Кариусу и все тому же Ливерпулю.

00:17

Koreaiowa

Pablo_75 Кого там рвали? И что же мешало рвать дальше? ведь в обводку шли "робертсон, вейналдум, Хендерсон", а не Салах. Вот и шли бы дальше. Или, быть может, опять сработала тема гения Клоппа? Не забили в первые 30 минут, выдохлись - и наложили в штаны?

00:17

Millwall82

Дайте Пепке и Муриньи еще охулиард евро и они возьмут таки ЛЧ.

00:15

maks55555

fifa_guru Только почему-то испанская лига так и сует нос в АПЛ. особенно в ливерпуль. откуда взяли суареса, коутиньо, и теперь на салаха метят. А Бэйл и Роналду откуда пришли?)-----Если не было этих денежных мешков в ЛаЛиге, то быстрее всего уже несколько лет было бы засилье побед представителей АПЛ, они были бы просто несравнимы с другими совершенно по составам, у остальных могли быть только случайные победы.

00:15

Koreaiowa

Почему все умышленный фол приравнивают к желанию нанести травму? Ну что за идиотизм? Сколько раз так Салах , Месси или кто-то еще падает за матч от того, что их дернули за руку, подкатились грубо и прочее? И везде что ли им ключицу сломать хотят?

00:14

Pablo_75

Бен Ричардс «Реал» объективно намного более классная команда, чем «Ливерпуль». ____________ А вот нет. До травмы Салаха Реал просто рвали. Причём поразительно, что люди вообще не очень звёздные - Хендерсон, Робертсон, Вейналдум - смело шли в обводку, в обострение и проходили эту великую среднюю линию Реала.

00:14

maks55555

zoostation Это же очевидно, потому что клубы тратят все свои игровые ресурсы на борьбу в своём чемпионате, а ЛЧ у них на 2 или 3 месте------В этом году МС взял чемпионат досрочно, но в ЛЧ ему это не помогло, он мог экономить силы в чемпионате.

00:12

Бен Ричардс

«Реал» объективно намного более классная команда, чем «Ливерпуль». Не может, не имеет права выигрывать такой турнир команда, которая настолько зависит от одного игрока, пусть и очень сильного. Остался только осадок от болевого бойцовского приема Рамоса- что-то области дзю-до.Только слепой и судья не видели, что Рамос очевидно хотел травмировать Салаха и,на мой взгляд,заслуживал прямой красной карточки.

00:10

maks55555

Duckhunter68-----Всем остальным даже близко сейчас не удается быть к АПЛ и ЛаЛиге, но смотря на результаты и АПЛ так и есть позади, хоть и приблизилась к испанцам за счет своих бешенных денег.

00:10

zoostation

maks55555 fifa_guru ну извиняйте. АПЛ лучшая лига в мире. там играют настоящие мужики.-----Почему практически все выигрывают испанские команды? Настоящие мужики и лучшая лига - это разные вещи, пока результаты последних лет не за эту лигу, с ее сумасшедшими деньгами.///Это же очевидно, потому что клубы тратят все свои игровые ресурсы на борьбу в своём чемпионате, а ЛЧ у них на 2 или 3 месте после ещё и Кубка Англии. Это же Англия, они чтят свои традиции.

00:07

fifa_guru

maks55555 только почему-то испанская лига так и сует нос в АПЛ. особенно в ливерпуль. откуда взяли суареса, коутиньо, и теперь на салаха метят. А Бэйл и Роналду откуда пришли?)

00:07

Duckhunter68

Ла Лига в третий раз подряд !!! показала АПЛ, бундеслиге, серии А и другим, кто в доме хозяин!!! Браво, РЕАЛ! Вы - лучшие в мире!!!

00:06

Millwall82

Это как с ПСЖ и к сожалению с Зенитом...Деньги не равно чашки ЕК. АПЛ самая отбитая и распиаренная лига, но далеко не сильнейшая.

00:06

maks55555

За Арсеналий с децтва!))----Тебе поздравления с победой Реала, ты явно был за него.

00:06

maks55555

fifa_guru ну извиняйте. АПЛ лучшая лига в мире. там играют настоящие мужики.-----Почему практически все выигрывают испанские команды? Настоящие мужики и лучшая лига - это разные вещи, пока результаты последних лет не за эту лигу, с ее сумасшедшими деньгами.

00:05

Millwall82

Даже Севилья грохает МЮшок, а Челси так все подряд) Не говоря уже об Арсенале.

00:04

Koreaiowa

а Рамос как взял Салаха за правую руку и аки центрифуга аццкая крутить его начал, что ключицу (не путать с ключницей) левую выбил. Сдал норматив на мастера спорта по самбо))

00:04

Millwall82

fifa_guru, что же тогда в Ла Лиге 14 кубков из 13 за последние 7 лет.

00:04

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