"Реал" в финале Лиги чемпионов в Киеве победил "Ливерпуль" (3:1). Команда Зинедина Зидана выиграла трофей в третий раз подряд и 13-й в истории – оба показателя рекордные.
В первом тайме травму получил нападающий "красных" Мохамед Салах – лидер сборной Египта (соперника России, встреча – 19 июня) может пропустить чемпионат мира-2018.
После перерыва счет после ошибки вратаря английской команды Лориса Кариуса открыл Карим Бензема. Через 4 минуты Садио Мане сравнял счет.
На 64-й минуте фантастический гол забил Гарет Бэйл, который вышел на замену на 61-й. В концовке валлиец оформил дубль после еще одной ошибки Кариуса.
Лига чемпионов
Финал
"Реал" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) – 3:1 (0:0)
Голы: Бензема, 51 (1:0). Мане, 55 (1:1). Бэйл, 64 (2:1). Бэйл, 83 (3:1).
"Реал": Навас, Карвахаль (Начо, 37), Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Иско (Бэйл, 61), Кроос, Бензема (Асенсио, 89), Криштиану Роналду.
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Эмре Джан, 83), Хендерсон, Вайналдум, Салах (Лаллана, 31), Роберту Фирмину, Мане.
Предупреждение: Мане, 82.
Судьи: МАЖИЧ, Джурджевич, Ристич, Груич, Джокич (все Сербия).
26 мая. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".
"Реал" – "Ливерпуль". Все голы матча. Видео //
Результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/
- Реал (Футбол)
- Сборная России (футбол)
- Ливерпуль
- Зинедин Зидан
- Карим Бензема
- Сборная Египта
- Гарет Бэйл
- Мохамед Салах
- Садио Мане
- Лорис Кариус
zoostation
maks55555 zoostation Все равно в АПЛ интереснее чемпионат, чем в Ла Лиге, там только 3 команды и все остальные, в Англии же средний уровень борьбы выше чем где-либо..-----В чем-то согласен с тобой, но это если там МС в следующем сезоне не будет опять явным лидером, ведь занимающий второе место МЮ в основном играет в малопривлекательную игру, но все равно у них есть результат, они играют как Атлетико примерно, не знаю зачем?//Это всё от тренера зависит, при Фергюсоне МЮ играл в более привлекательный футбол. По МС, думаю в след. сезоне остальные клубы-претенденты навяжут ему борьбу, такого аномального отрыва не должно быть. Не каждый же год такое случается.
00:27
maks55555
Pablo_75-----Там ещё и статус, и история играет. То есть ясно, что все эти Бэйлы и Суаресы стремятся из Англии в Реал/Барсу, но не наоборот.----А может просто хотят отдыхать, играя со средними испанскими командами, а не сражаясь с середняками и аутсайдерами АПЛ?)))
00:26
Pablo_75
maks55555 fifa_guru-----С другой стороны у МЮ или МС денег должно быть не меньше, чем у Реала и Барсы. 00:19 _____________ Там ещё и статус, и история играет. То есть ясно, что все эти Бэйлы и Суаресы стремятся из Англии в Реал/Барсу, но не наоборот.
00:23
maks55555
zoostation Все равно в АПЛ интереснее чемпионат, чем в Ла Лиге, там только 3 команды и все остальные, в Англии же средний уровень борьбы выше чем где-либо..-----В чем-то согласен с тобой, но это если там МС в следующем сезоне не будет опять явным лидером, ведь занимающий второе место МЮ в основном играет в малопривлекательную игру, но все равно у них есть результат, они играют как Атлетико примерно, не знаю зачем?
00:22
zoostation
Шалманист Просто праздник! А где-то сидят убитые горем Месси с Суаресом и утирают друг другу слёзы и сопли))))) //Не утрируй, они чемпионы Испании этого года, им тоже есть что отпраздновать)
00:22
Millwall82
Я не болела Реала совсем. Но уже 2 года подряд это самая старая команда плофа ЛЧ. Там многим уже за 30.
00:20
Pablo_75
Koreaiowa _______________ Пожалуй, где-то соглашусь. После 30-й минуты их как будто выключили. Вот эта потрясная уверенность, с которой они играли, с которой разгромили МанСити - она вдруг ушла. Я-то это связал с психологической подавленностью из-за потери Салаха.
00:20
maks55555
fifa_guru-----С другой стороны у МЮ или МС денег должно быть не меньше, чем у Реала и Барсы.
00:19
zoostation
maks55555 zoostation Это же очевидно, потому что клубы тратят все свои игровые ресурсы на борьбу в своём чемпионате, а ЛЧ у них на 2 или 3 месте------В этом году МС взял чемпионат досрочно, но в ЛЧ ему это не помогло, он мог экономить силы в чемпионате.///Они по делу проиграли Ливеру, но если бы дошли до финала, могли бы и победить РеалМ. Все равно в АПЛ интереснее чемпионат, чем в Ла Лиге, там только 3 команды и все остальные, в Англии же средний уровень борьбы выше чем где-либо..
00:19
Шалманист
Просто праздник! А где-то сидят убитые горем Месси с Суаресом и утирают друг другу слёзы и сопли))))) Спасибо за праздник, РЕАЛ!!!!!
00:18
Blind.Piew
1) В следующем сезоне в Ливерпуле будет новый вратарь. 2) Ещё пара сезонов без трофеев и Клоппа в Ливерпуле заменят, 22 года его не продержат. 3) Обладателя Золотого мяча (Роналду или Месси) определит Кубок Мира, пока их шансы равны.
00:18
fifa_guru
Millwall82 Дайте Пепке и Муриньи еще охулиард евро и они возьмут таки ЛЧ. // так ведь охулиард нужен Реалу чтобы выкупить Неймара. разве нет? еще 300 лямов на египтянина, чтоб наверняка. дерзайте, лучшая команда в мире. ор
00:18
maks55555
Koreaiowa Почему все умышленный фол приравнивают к желанию нанести травму?----Мне тоже кажется, что травму он в эпизоде не хотел наносить, так получилось, не повезло Салаху и Ливерпулю, как потом и Кариусу и все тому же Ливерпулю.
00:17
Koreaiowa
Pablo_75 Кого там рвали? И что же мешало рвать дальше? ведь в обводку шли "робертсон, вейналдум, Хендерсон", а не Салах. Вот и шли бы дальше. Или, быть может, опять сработала тема гения Клоппа? Не забили в первые 30 минут, выдохлись - и наложили в штаны?
00:17
Millwall82
Дайте Пепке и Муриньи еще охулиард евро и они возьмут таки ЛЧ.
00:15
maks55555
fifa_guru Только почему-то испанская лига так и сует нос в АПЛ. особенно в ливерпуль. откуда взяли суареса, коутиньо, и теперь на салаха метят. А Бэйл и Роналду откуда пришли?)-----Если не было этих денежных мешков в ЛаЛиге, то быстрее всего уже несколько лет было бы засилье побед представителей АПЛ, они были бы просто несравнимы с другими совершенно по составам, у остальных могли быть только случайные победы.
00:15
Koreaiowa
Почему все умышленный фол приравнивают к желанию нанести травму? Ну что за идиотизм? Сколько раз так Салах , Месси или кто-то еще падает за матч от того, что их дернули за руку, подкатились грубо и прочее? И везде что ли им ключицу сломать хотят?
00:14
Pablo_75
Бен Ричардс «Реал» объективно намного более классная команда, чем «Ливерпуль». ____________ А вот нет. До травмы Салаха Реал просто рвали. Причём поразительно, что люди вообще не очень звёздные - Хендерсон, Робертсон, Вейналдум - смело шли в обводку, в обострение и проходили эту великую среднюю линию Реала.
00:14
maks55555
zoostation Это же очевидно, потому что клубы тратят все свои игровые ресурсы на борьбу в своём чемпионате, а ЛЧ у них на 2 или 3 месте------В этом году МС взял чемпионат досрочно, но в ЛЧ ему это не помогло, он мог экономить силы в чемпионате.
00:12
Бен Ричардс
«Реал» объективно намного более классная команда, чем «Ливерпуль». Не может, не имеет права выигрывать такой турнир команда, которая настолько зависит от одного игрока, пусть и очень сильного. Остался только осадок от болевого бойцовского приема Рамоса- что-то области дзю-до.Только слепой и судья не видели, что Рамос очевидно хотел травмировать Салаха и,на мой взгляд,заслуживал прямой красной карточки.
00:10
maks55555
Duckhunter68-----Всем остальным даже близко сейчас не удается быть к АПЛ и ЛаЛиге, но смотря на результаты и АПЛ так и есть позади, хоть и приблизилась к испанцам за счет своих бешенных денег.
00:10
zoostation
maks55555 fifa_guru ну извиняйте. АПЛ лучшая лига в мире. там играют настоящие мужики.-----Почему практически все выигрывают испанские команды? Настоящие мужики и лучшая лига - это разные вещи, пока результаты последних лет не за эту лигу, с ее сумасшедшими деньгами.///Это же очевидно, потому что клубы тратят все свои игровые ресурсы на борьбу в своём чемпионате, а ЛЧ у них на 2 или 3 месте после ещё и Кубка Англии. Это же Англия, они чтят свои традиции.
00:07
fifa_guru
maks55555 только почему-то испанская лига так и сует нос в АПЛ. особенно в ливерпуль. откуда взяли суареса, коутиньо, и теперь на салаха метят. А Бэйл и Роналду откуда пришли?)
00:07
Duckhunter68
Ла Лига в третий раз подряд !!! показала АПЛ, бундеслиге, серии А и другим, кто в доме хозяин!!! Браво, РЕАЛ! Вы - лучшие в мире!!!
00:06
Millwall82
Это как с ПСЖ и к сожалению с Зенитом...Деньги не равно чашки ЕК. АПЛ самая отбитая и распиаренная лига, но далеко не сильнейшая.
00:06
maks55555
За Арсеналий с децтва!))----Тебе поздравления с победой Реала, ты явно был за него.
00:06
maks55555
fifa_guru ну извиняйте. АПЛ лучшая лига в мире. там играют настоящие мужики.-----Почему практически все выигрывают испанские команды? Настоящие мужики и лучшая лига - это разные вещи, пока результаты последних лет не за эту лигу, с ее сумасшедшими деньгами.
00:05
Millwall82
Даже Севилья грохает МЮшок, а Челси так все подряд) Не говоря уже об Арсенале.
00:04
Koreaiowa
а Рамос как взял Салаха за правую руку и аки центрифуга аццкая крутить его начал, что ключицу (не путать с ключницей) левую выбил. Сдал норматив на мастера спорта по самбо))
00:04
Millwall82
fifa_guru, что же тогда в Ла Лиге 14 кубков из 13 за последние 7 лет.
00:04