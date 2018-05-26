Суббота. Киев. "Реал" - "Ливерпуль" - 3:1. 31-я минута. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ утешает Мохамеда САЛАХА, который был заменен из-за травмы. Фото AFP

"Реал" в финале Лиги чемпионов в Киеве победил "Ливерпуль" (3:1). Команда Зинедина Зидана выиграла трофей в третий раз подряд и 13-й в истории – оба показателя рекордные.

В первом тайме травму получил нападающий "красных" Мохамед Салах – лидер сборной Египта (соперника России, встреча – 19 июня) может пропустить чемпионат мира-2018.

После перерыва счет после ошибки вратаря английской команды Лориса Кариуса открыл Карим Бензема. Через 4 минуты Садио Мане сравнял счет.

На 64-й минуте фантастический гол забил Гарет Бэйл, который вышел на замену на 61-й. В концовке валлиец оформил дубль после еще одной ошибки Кариуса.

Лига чемпионов

Финал

"Реал" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) – 3:1 (0:0)

Голы: Бензема, 51 (1:0). Мане, 55 (1:1). Бэйл, 64 (2:1). Бэйл, 83 (3:1).

"Реал": Навас, Карвахаль (Начо, 37), Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Иско (Бэйл, 61), Кроос, Бензема (Асенсио, 89), Криштиану Роналду.

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Эмре Джан, 83), Хендерсон, Вайналдум, Салах (Лаллана, 31), Роберту Фирмину, Мане.

Предупреждение: Мане, 82.

Судьи: МАЖИЧ, Джурджевич, Ристич, Груич, Джокич (все Сербия).

26 мая. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

"Реал" – "Ливерпуль". Все голы матча. Видео //

Результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов