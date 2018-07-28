Артем Дзюба – о своей популярности: "Подходит 90-летняя бабушка и говорит: "Дзюбочка, милок, это ты?"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о народной любви к команде после чемпионата мира 2018 года. Россияне на турнире дошли до четвертьфинала.

– Знаете, я не хочу оглядываться в прошлое. Хочу поблагодарить всю страну, – отметил Дзюба. – Скептиками были не только журналисты, а вообще вся страна. Вдвойне приятнее, что она в итоге повернулась к нам лицом. Переживали за нас все-все. И женщины, и бабушки. Это главная победа. Мы безумно горды тем, что вся страна объединилась. Я в шоке. Никогда не было такого, чтобы меня бабушки узнавали, обнимали, как родного. И весь мир увидел, что в России живут очень добрые, веселые, интересные люди. Турнир прошел превосходно!

– Самое оригинальное поздравление?

– Мне запомнилсь, как бабушка, лет, наверное, 90 с чем-то, подошла ко мне и сказала: "Дзюбочка, милок, это ты?" Я ей: "Вы мне?" Она говорит: "Смотрела, переживала вместе с своим дедом. Ты – замечательный. Все ребята – молодцы!" Это было очень круто.

В субботу в Кремле Президент РФ Владимир Путин наградил тренеров и футболистов сборной России орденами и почетными грамотами. (Илья АНДРЕЕВ)