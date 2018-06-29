Артем Дзюба: "Хотим совершить чудо"

Нападающий сборной России Артем Дзюба перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией пообщался с журналистами.

- Две недели назад вы произнесли суперречь, с которой и начался ваш путь. Тогда вас ругали, сейчас ситуация другая – сборную хвалят. В какой обстановке комфортнее?

- Не могу сказать, что нас хвалят, - сказал Дзюба. - Выполнили задачу-минимум. Трудно сказать, что нас хвалят. Понятно, что обстановка стала лучше, это не может не радовать. Сделали скачок в игре и результате. Много болельщиков по всей стране ощутили праздник футбола. Даже те, кто не следил за игрой раньше. Сейчас хотим совершить небольшое чудо, подарить еще больший праздник и сделать так, чтобы нами гордилась вся страна. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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