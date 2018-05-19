Аркадий Дворкович: "Игроки сборной России понимают ответственность перед ЧМ-2018"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович отметил, что все игроки сборной России понимают, какая ответственность возложена на их плечи перед домашним чемпионатом мира. Напомним, что команда приступила к подготовке к турниру в России. Первый сбор в эти дни проходит в Новогорске.

– Сборная приехала на сбор. Футболисты находятся в разной физической готовности, - цитирует "РИА Новости" Дворковича. - Тренеру ее нужно привести к единому знаменателю. Штаб у сборной сильный, все игроки понимают ответственность. Вчера все были с улыбками на лицах. Надеемся на успешную работу до чемпионата мира и успешную игру во время чемпионата.