13:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Аркадий Дворкович: "Игроки сборной России понимают ответственность перед ЧМ-2018"


Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович отметил, что все игроки сборной России понимают, какая ответственность возложена на их плечи перед домашним чемпионатом мира. Напомним, что команда приступила к подготовке к турниру в России. Первый сбор в эти дни проходит в Новогорске.

Сборная приехала на сбор. Футболисты находятся в разной физической готовности, - цитирует "РИА Новости" Дворковича. - Тренеру ее нужно привести к единому знаменателю. Штаб у сборной сильный, все игроки понимают ответственность. Вчера все были с улыбками на лицах. Надеемся на успешную работу до чемпионата мира и успешную игру во время чемпионата.

 

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180519/1137093172.html

Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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