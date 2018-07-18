Арена ЧМ-2018 в Волгограде будет называться "Победа"

Стадион, построенный в Волгограде к чемпионату миру, в будущем получит название "Победа".

Как информирует пресс-служба администрации города, по результатам голосования горожан новый парк у стадиона "Волгоград Арена", открытый в июне текущего года, получил название "Парк Победы". В свою очередь расположенная напротив парка арена в будущем получит аналогичное название.

Сообщается, что участники голосования, делая такой выбор, выражали надежду на будущие победы футбольных команд на новом стадионе, а также хотели подчеркнуть роль победы Сталинграда в Великой Отечественной войне. На втором месте оказался "Парк "Арена", на третьем – парк им. Акинфеева (в честь вратаря сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева).