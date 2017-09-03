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23:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Арьен Роббен: "Не хотел идти к болельщикам в одиночку. Такое не должно повториться"

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Капитан сборной Голландии Арьен Роббен подчеркнул, что в команде будет проведена беседа в связи с поведением игроков после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Болгарии (3:1). К болельщикам после игры подошел один Роббен.

- Я не хотел идти туда один, но другие футболисты уже ушли, - цитирует nos.nl Роббена. - Такое не должно повториться, мы поговорим об этом.

Нужно выигрывать матчи. Лучше - с большим количеством голов. Это наша работа. Все игроки полны желания, но предстоит еще большая работа. Мы все еще в игре, но многое сейчас уже не в наших руках. Жаль, что 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Denissimo

жаль что мою фразу СЭкс не дописал, очень умная была мысль, кстати

23:20

oze11

Жаль, что .... ///////// //////////////// ////////////////////// Так о чем пожалел Роббен?

23:14