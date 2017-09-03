Арьен Роббен: "Не хотел идти к болельщикам в одиночку. Такое не должно повториться"

Капитан сборной Голландии Арьен Роббен подчеркнул, что в команде будет проведена беседа в связи с поведением игроков после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Болгарии (3:1). К болельщикам после игры подошел один Роббен.

- Я не хотел идти туда один, но другие футболисты уже ушли, - цитирует nos.nl Роббена. - Такое не должно повториться, мы поговорим об этом.

Нужно выигрывать матчи. Лучше - с большим количеством голов. Это наша работа. Все игроки полны желания, но предстоит еще большая работа. Мы все еще в игре, но многое сейчас уже не в наших руках. Жаль, что