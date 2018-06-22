AP - о Саранске, принимающем ЧМ-2018: "Жители в восторге от перемен в городе"

Жители Саранска положительно оценивают изменения, которые произошли в городе во время подготовки к проведению чемпионата мира-2018, утверждает AP. В столице Мордовии появился современный стадион, а также были построены или тщательно отремонтированы различные здания.

- Сначала я довольно скептично относилась к идее проведения чемпионата мира, - сказала AP одна из местных жительниц. - Но теперь я рада тому, что у нас построены все эти огромные здания, превратившие сельские территории в настоящий город.

Другой собеседник агентства признался, что чемпионат мира изменил атмосферу в городе.

- Это уникальный проект для России. Наследие чемпионата мира достанется обычным людям и позволит им улучшить свое благосостояние, - заявил мужчина.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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