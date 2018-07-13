Антуан Гризманн: "Золотой мяч" сейчас не волнует. Хочу выиграть Кубок мира"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметил, что его не волнует борьба за "Золотой мяч". Он подчеркнул, что в первую очередь думает о финале ЧМ-2018, где французы сыграют с Хорватией.

– Неймара нет в финале, Роналду и Месси тоже. Как оцените теперь свои шансы на "Золотой мяч"?

– "Золотой мяч" меня сейчас не волнует. Все мысли – о финале чемпионата мира. Я хочу выиграть Кубок мира.

– Жизнь изменится после финала?

– Все что угодно может измениться после финала. Я стараюсь об этом не думать. Мы здорово отдохнули, так что должны сделать все, что сможем, в матче против Хорватии. (Ярослав СУСОВ)

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