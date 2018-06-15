Антуан Гризманн: "От Погба мы ждем больших свершений в России"

Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн считает, что его партнер по команде Поль Погба может стать лидером сборной. Первый матч чемпионата мира французы проведут 16 июня против команды Австралии.



- Мы ждем больших свершений от Поля. Я говорю о его филигранных передачах и блестящих дальних ударах, приводящих к голам, - цитирует официальный сайт ФИФА Гризманна. – Мы ждем, что он заставит болельщиков подпрыгнуть от восторга. У нас нет единственного лидера, но когда Пол говорит, его все слушают.

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