14:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Антон Миранчук: "Приятно, что люди повернулись к нам лицом. Мы стараемся для России"


Полузащитник сборной России и "Локомотива"  Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира против Египта рассказал об отношении к критике со стороны.

– Перед чемпионатом мира в адрес сборной России и вообще чемпионата мира звучало много критики. Чувствуете, что ваша победа изменила настрой людей?

– Спорт объединяет людей. Приятно, что в Москве сейчас кругом болельщики. И здорово, что люди повернулись к нам лицом. Мы стараемся для народа, для России, для своих близких. Возможно, победа над Саудовской Аравией случилась в том числе потому, что критика перед турниром нас разозлила, раззадорила. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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