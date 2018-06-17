Антон Миранчук: "Приятно, что люди повернулись к нам лицом. Мы стараемся для России"

Полузащитник сборной России и "Локомотива" Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира против Египта рассказал об отношении к критике со стороны.

– Перед чемпионатом мира в адрес сборной России и вообще чемпионата мира звучало много критики. Чувствуете, что ваша победа изменила настрой людей?

– Спорт объединяет людей. Приятно, что в Москве сейчас кругом болельщики. И здорово, что люди повернулись к нам лицом. Мы стараемся для народа, для России, для своих близких. Возможно, победа над Саудовской Аравией случилась в том числе потому, что критика перед турниром нас разозлила, раззадорила. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)