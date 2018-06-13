Английский журналист: "В России знают, как хорошо организовывать крупные события"

Журналист портала InsideTheGames Данкан Маккей в Твиттере позитивно отозвался об уровне готовности России к чемпионату мира-2018. По его словам, из-за критических публикаций этот аспект может удивить тех, кто впервые приедет в страну.

"Было много критики в адрес России, но каждый, кто впервые приезжает сюда, будет приятно удивлен тем, насколько хорошо все организовано, - написал Маккей. - Они знают, как хорошо организовывать крупные события".

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Been lots of criticism of Russia but anyone attending sports event here for first time will be pleasantly surprised at how well organised this #WorldCup will be. They do know how to put on well-run events. https://t.co/chMl1ZWL6I – Duncan Mackay (@Duncan_ITG) 13 июня 2018 г.

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