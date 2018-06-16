Английские болельщики - о России: "Нас окружают дружелюбные люди"

Английские болельщики, приехавшие на чемпионат мира-2018 в Волгоград, уверены, что Россия справится с обеспечением безопасности на этом турнире.

- Я был в Марселе, когда произошли столкновения между русскими и англичанами, - приводит слова одного из фанатов The Guardian. - Но я думаю, что в России все будет в порядке, поскольку власти страны не допустят подобных инцидентов.

Они также рассказали, что столкнулись с дружелюбным отношением со стороны местных жителей.

- Мы читали негативные истории про Россию, однако здесь все оказалось не так: пока нас окружают исключительно дружелюбные люди, - рассказали изданию болельщики, приехавшие из Брайтона.

Англия сыграет в группе G, где встретится со сборными Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).