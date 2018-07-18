23:25 18 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Английская премьер лига – номер один на ЧМ-2018

В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ" В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ" В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ" В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ"
В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ"

Больше всего игроков на чемпионате мира представляли английские клубы. В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России.

В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ"
В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ"
В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ"
В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ"
В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ"
В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ"

 

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