Английская премьер лига – номер один на ЧМ-2018

В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ"

Больше всего игроков на чемпионате мира представляли английские клубы. В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России.

В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ"

В инфографике "СЭ" – подробная информация о том, как футболисты ведущих европейских лиг проявили себя на турнире в России. Фото "СЭ"