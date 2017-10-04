Андрей Ярмоленко: "Если Марлос хочет жить в нашей стране и уважать традиции, то почему бы и нет?"

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко выразил уверенность, что новичок национальной команды Марлос принесет ей пользу в матчах отборочного турнира ЧМ-2018. Недавно хавбек "Шахтера" получил украинский паспорт и был вызван в сборную на игры против Косова и Хорватии.

- Все знают, что Марлос - качественный игрок, - цитирует 1927.kiev.ua Ярмоленко. - Я всегда говорил: если человек хочет жить в нашей стране, уважать традиции, то почему бы и нет? Но если гражданство принимается ради личной выгоды, то я против.