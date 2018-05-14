21:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Соломатин: "Если будет надо, Игнашевич "съест" и Салаха"

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Возвращение в сборную России Сергея Игнашевича прокомментировал его бывший партнер по "Локомотиву", ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин.

– Уверен, что решение о возвращении Игнашевича в сборную верное как со стороны тренерского штаба, так и со стороны Сергея, – сказал Соломатин. – Если ты показываешь качественный футбол, то в паспорт смотреть смысла нет. Осталось вернуть братьев Березуцких и можно брать серьезные высоты на чемпионате мира! Салах? Если надо будет, Серега "сожрет" и его. Он не раз выступал против звезд такого уровня. И чаще брал верх.

– Сами не задумываетесь после такого о возвращении в футбол?

– (Смеется.) Нет, спасибо, всему свое время. Сергей – все же уникум. Истинный профессионал. Таких встречал единицы. Плюс генетика и, слава Богу, мало серьезных травм в карьере. Вот главные слагаемые того, что Игнашевич – один из лучших защитников чемпионата России в свои неполные 39. На ЧМ-2018 точно не затеряется. А там уже и чемпионат Европы через два года не так далеко. (Алексей МОРОЗ)

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Vlad1992

баламошка, ты оклемался после вчерашнего, даун? вроде вчера же было 1 апреля у тушёнки?

21:58

йура

Раньше не надо было, вот и не сжирал, а сейчас готов уже. Созрел.

21:57

баламошка

Лошади сегодня 1 апреля отмечают.

21:57

Митяй.КБ

Зачем брать интервью у пьяного человека?

21:38

aleksart-spb

как он играет в европах ,все и так знают!хе-хе, и кого он там жрал уха-ха!

21:32

aleksart-spb

если очень надо будет,Салах сам сожрёт старичка!)

21:29

popcorner

Если будет надо, Суарес покусает Салаха

21:29

Millwall82

Если только в буквальном смысле. Наш ответ африканцам.

21:22

Алекс Болельщик

Салах? Если надо будет, Серега "сожрет" и его. -пошутил знатно

21:22

Vladimir555

К футболу это отношения иметь не будет)

21:15

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