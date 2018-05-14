Андрей Соломатин: "Если будет надо, Игнашевич "съест" и Салаха"

Возвращение в сборную России Сергея Игнашевича прокомментировал его бывший партнер по "Локомотиву", ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин.

– Уверен, что решение о возвращении Игнашевича в сборную верное как со стороны тренерского штаба, так и со стороны Сергея, – сказал Соломатин. – Если ты показываешь качественный футбол, то в паспорт смотреть смысла нет. Осталось вернуть братьев Березуцких и можно брать серьезные высоты на чемпионате мира! Салах? Если надо будет, Серега "сожрет" и его. Он не раз выступал против звезд такого уровня. И чаще брал верх.

– Сами не задумываетесь после такого о возвращении в футбол?

– (Смеется.) Нет, спасибо, всему свое время. Сергей – все же уникум. Истинный профессионал. Таких встречал единицы. Плюс генетика и, слава Богу, мало серьезных травм в карьере. Вот главные слагаемые того, что Игнашевич – один из лучших защитников чемпионата России в свои неполные 39. На ЧМ-2018 точно не затеряется. А там уже и чемпионат Европы через два года не так далеко. (Алексей МОРОЗ)

Все о чемпионате мира по футболу-2018