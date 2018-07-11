Андрей Штолцерс: "В Англии сейчас живут футболом 24 часа в сутки"

Бывший игрок "Спартака", "Шахтера", "Фулхэма" и "Сконто" Андрей Штолцерс, который сейчас работает тренером школьной команды в Англии, рассказал об ажиотаже вокруг выступления команды Гарета Саутгейта на ЧМ-2018.

- Ты даже и не подозреваешь, какой сейчас в Англии по этому поводу ажиотаж. 24 часа в сутки люди живут футболом, по телевидению, радио, в прессе только и разговоров, что о турнире, игроках, тренерах. Во многих местах установлены большие экраны, чтобы можно было собраться большой компанией и поболеть. В некоторых учебных заведениях отменяют занятия, чтобы спокойно посмотреть футбол. Новости из России жадно ловятся и тщательно обсасываются. А сборная Англии сейчас находится под огромной лупой, - цитирует экс-футболиста Ukraina.ru. - Здесь народ хорошо разбирается в футболе и все понимают, что сборная Хорватии очень сильна. Там, что ни игрок, то звезда. В английской команде сейчас такого подбора исполнителей нет. Но зато главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт смог собрать сбалансированный коллектив, футболисты отлично физически подготовлены. Словом, Англия делает ставку не на звезд, а на команду. К тому же, есть надежда, что в 1/4 финала хорваты отдали много сил в матче против России. Им будет сложнее восстановиться

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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