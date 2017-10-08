Андрей Шевченко: "Хорватия с Украиной будет играть только на победу"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем отборочного турнира чемпионата мира против Хорватии отметил, что соперник показывает не только хороший футбол, но и характер. По его словам, хорваты в этом поединке будут играть только на победу.

- Настроение отличное, ждем наших болельщиков завтра, - приводит "Террикон" слова Шевченко. - С большим уважением отношусь к хорватскому футболу, стране, футболистам и болельщикам. Это не лучшее развитие событий для наших команд. Я считаю, что в нашей группе есть три команды, которые показывали более-менее стабильный футбол с точки зрения организации игры. Не всегда результат был лучшим, но для нас это финальная игра. Хорваты будут играть тоже только на победу. Если они сыграют вничью, то у них практически не будет шансов. Приятно играть против такой сильной команды. Несмотря на замену тренера, команда имеет сильных исполнителей и завтра они предстанут в отличной форме. Мы же готовы к этой игре.

У них есть хорошие нападающие, да и в центре поля хватает сильных исполнителей. Тот же Модрич, например. О смене тренера у соперников я не думаю. Игроки очень хорошие и если в Федерации посчитали, что тренер не справился со своими функциями, то это их решения. Хорватия - сборная с характером. Кроме высококлассных футболистов у них есть характер. Мы должны быть к этому готовы.

Напомним, Хорватии достаточно сыграть вничью, чтобы занять второе место и претендовать на стыковые матчи.