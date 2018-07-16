20:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Лунев: "Перед ЧМ-2018 в сборной России царила напряженная атмосфера"


Голкипер сборной России и "Зенита"  Андрей Лунев признался, что перед чемпионатом мира-2018 атмосфера в национальной команде была напряженной.

Честно говоря, атмосфера перед матчем с Саудовской Аравией была напряженная, - цитирует Лунева официальный сайт "Зенита". - Абсолютно каждый человек проходил мимо и подкидывал камни в огород команды. Кто-то камни, кто-то булыжники. Критика обрушилась колоссальная, при том что турнир даже еще не начался. Тренер подводил нас именно к чемпионату мира. А как он прошел все видели.

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-07-16-andrey-lunev-penalti-eto-lotereya-prosto-chut-ne-ugadali-s-biletom.htm

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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