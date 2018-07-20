Андрей Лексаков: "Во время ЧМ-2018 следил за тактическим построением сборной России и их соперников"

Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков рассказал, как он выполнял функцию тренера-аналитика сборной России во время ЧМ-2018.

– ФИФА впервые ввела в практику работы сборных команд тренеров-аналитиков, которые могут сверху наблюдать за игрой и прямо во время матча общаться со скамейкой запасных. Нас было трое. Член медицинского штаба Андрей Жолинский следил за характером травм. Евгений Калинин отслеживал фитнес-показатели – рывковую, скоростную работу. А я следил за тактическим построением команд – нашей и соперника, за правильным выполнением игроками нашей сборной своих функциональных обязанностей, соответственно тактическому плану на каждую игру. Евгений говорил мне о том, у кого какие показатели физической подготовленности, и все это в совокупности передавалось на скамейку Мирославу Ромащенко. А там уже они со Станиславом Саламовичем (Черчесовым - прим. "СЭ") вносили коррективы, если считали это нужным. Кого куда переставить, кому подкорректировать игровые действия. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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