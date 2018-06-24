Андрей Канчельскис о победе Англии: "Такие команды, как Панама, недостойны быть на чемпионате мира"

Бывший полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в разговоре с "СЭ" оценил игру Англии в матче 2-го тура группы G ЧМ-2018 с Панамой (6:1).
- "Три льва" сегодня доказали, что способны пройти далеко? -вопрос Канчельскису.
- Ну подождите. Вы берете такие встречи… Наши победили детский сад - Саудовскую Аравию - вы пишете, что сборная в порядке, англичане размазали мертвую Панаму - то же самое. Надо оценивать по матчам с серьезными соперниками и делать выводы, а сейчас какими они могут быть?
Да, забили шесть голов, побегали в свое удовольствие. Вот скоро битва с Бельгией, после нее станет понятно, сможет ли Англия бороться за высокие места или нет. Вообще, она всегда фаворит только на бумаге.
- Но кого-то можете выделить у британцев?
- Сегодня Англия просто издевалась над соперником. Сейчас, конечно, всех можно отметить, что хотели, то и делали. Такие команды, как Панама, недостойны играть на чемпионате мира потому что она позволила свободно действовать всем футболистам соперника, а когда есть такая свобода, чувствуешь себя королем.
- Кто сейчас представляется сильнее - Англия или Бельгия?
- По потенциалу игроков Бельгия поинтереснее. Я, конечно, буду болеть за Англию, но мне кажется, что у "красных дьяволов" больше шансов на победу. У англичан молодая команда, у бельгийцев есть как опытные, так и молодые ребята, они показывают приятный футбол. Но надо помнить, что мы можем предполагать одно, а на поле потом все складывается по-другому. (Иван ТОРОПЦЕВ)
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