Андрей Канчельскис: "Наконец-то англичане выглядят сильнее на деле, а не на бумаге"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис отметил, что сборная Англии впервые за долгое время выглядит фаворитом чемпионата мира на деле, а не на бумаге.

Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, в матче 1/4 финала в Самаре англичане обыграли шведов со счетом 2:0.

- Наконец-то англичане выглядят сильнее на деле, а не на бумаге, среди них есть игроки, которые могут решить исход матча в свою пользу, - цитирует ТАСС Канчельскиса. - Раньше сборная Англии считалась фаворитом на турнире, но это было безосновательно.

У них ребята играют в футбол, а не в антифутбол. Мне нравятся там все футболисты, особенно очень интересны Кейн, Алли, Рэшфорд. Но, в первую очередь, симпатизирую вратарю Пикфорду, потому что из "Эвертона", где и я играл.

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