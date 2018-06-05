Андрей Федун: "Панама - Тунис в Саранске? Съездил бы с удовольствием!"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун в интервью "СЭ" признался, что хотел бы посетить всем матчи чемпионата мира-2018​. Также он готов отправиться в Саранск на игру между сборными Панамы и Туниса, который состоится 28 июня.

- Какие матчи чемпионата мира-2018 хотелось бы увидеть вживую?

– Я бы все посмотрел! На таком турнире любая игра интересна. Если через отбор не проходит Италия, это о многом говорит. Здесь нет слабых команд, и каждый будет биться как в последний раз в жизни.

– Что, и встречу Панама — Тунис в Саранске тоже посетили бы?

– С удовольствием! Во-первых, интересно посмотреть, как изменился город перед ЧМ-2018. Во-вторых, даже матч с такой, казалось бы, неброской афишей может оказаться очень любопытным. Хотя все команды проповедуют разный футбол. На стадионе, например, мне не очень интересно наблюдать за противостоянием "Атлетико" с какой-нибудь приличной командой. Станет счет 1:0 в пользу мадридцев – и все, дальше автобус у штрафной.

Но чемпионат мира – это чемпионат мира. Естественно, как и любой человек, интересующийся футболом, хочу побывать на финале. Это ведь то, что завершает четырехлетнюю эпоху. Не всегда он получается красивым, но событие в любом случае сверхинтересное. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Федуна – скоро в "СЭ"