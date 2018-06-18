Андреас Гранквист: "После победы Мексики над Германией ситуация в нашей группе усложнилась"

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист после матча чемпионата мира-2018 против Кореи (1:0) отметил, что команда могла забить больше мячей. Экс-игрок "Краснодара" стал автором единственного гола, реализовав пенальти.

- Мы видели, что Мексика обыграла Германию, и теперь ситуация в группе осложнилась, - приводит "Р-Спорт" слова Гранквиста. - Но мы готовы. У нас, правда, первые 10 минут не все получалось. Думаю, могли забить два и с игры, но теперь нужно уже думать о следующем матче.

Система ВАР? Она недавно работает… Я спокойно себя чувствовал и в момент удара тоже. Бил туда, куда, как был уверен, вратарь не долетел бы.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь