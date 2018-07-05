Андреас Гранквист: "Моя беременная жена не хочет, чтобы я приезжал домой. Я подчиняюсь"

Беременная жена защитника сборной Швеции Андреаса Гранквиста София не хочет, чтобы он возвращался домой, а остался на чемпионате мира и побеждал вместе с командой. Ранее шведы преодолели 1/8 финала турнира, обыграв Швейцарию (1:0).

- Дома меня ждет моя сильная жена. Она не хочет, чтобы я приезжал. Хочет, чтобы я и дальше играл на чемпионате мира, - приводит The Guardian слова Гранквиста. – Так что я просто подчиняюсь ей и пытаюсь показать свою лучшую игру здесь в России. Конечно, когда я получу сообщение, что дома что-то происходит, я обговорю это с тренером, но в четвертьфинале с Англией сыграю точно. Невероятно, что такая маленькая страна как Швеция может пройти в четвертьфинал чемпионата мира. Я горд и счастлив, но мы еще не успокоились и хотим продолжать побеждать. Мы намерены обыграть Англию и пройти дальше.

Напомним, шведы встретятся с англичанами 7 июля в Самаре.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)