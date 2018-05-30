Анатолий Бышовец: "Думаю, с Австрией Игнашевич выйдет с первых минут"

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России, олимпийский чемпион–1988 Анатолий Бышовец считает, что команде Станислава Черчесова важно добиться положительного результата в товарищеском матче с Австрией, чтобы получить психологический заряд перед домашним чемпионатом мира. Встреча состоится сегодня, 30 мая, в 21.45 по московскому времени в Инсбруке.

– Какую тактическую схему выберет Черчесов? Мы увидим традиционную 5-3-1-1 или тренер перейдет на расстановку с четырьмя защитниками?

– Думаю, что сегодняшний матч, как и все с участием финалистов чемпионата мира, проходят с преимуществом сборных, которые готовятся к официальным встречам и началу турнира. Выбор тактики, как правило, зависит от физического состояния команды, от задач, которые ставятся, а наша цель – победа. Очень важно получить информацию, посмотреть игроков в различных сочетаниях и обрести психологический заряд за счет положительного результата.

– Молодежь на поле ожидаете увидеть: Миранчуков, Ташаева, Чалова?

– Нам предстоит еще спарринг 5 июня, и в таком микроцикле речь обычно идет о каких-то вынужденных заменах, но не экспериментальных. Две встречи нужно провести с тем, чтобы закрепить наигранные связи и быть готовыми к тому, чтобы перестраиваться по ходу матчей в зависимости от того, как они складываются.

– Игнашевич, на ваш взгляд, выйдет с первых минут?

– Приглашение Сергея вызвано тем, чтобы продублировать позицию. Главное – появление в команде футболиста, который влияет на атмосферу внутри коллектива. Его опыт –хорошее подспорье для психологического влияния на команду. И, не исключаю, что Игнашевич окажется в старте. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. Сегодня, 30 мая, команда Станислава Черчесова проведет контрольный матч против Австрии. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45

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