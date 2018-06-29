Анастасия Волочкова: "Самый красивый игрок в сборной? Саша Кержаков, альтернативы нет"

Известная балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова в интервью "СЭ" рассказала о своих знакомствах с футболистами.

- Я футбол часто смотрю, следила за матчами Саши Кержакова. Это мой любимый футболист – мы с ним хорошо дружили еще по Питеру, - отметила Волочкова. - Вообще я очень дружу с футбольной братией – Дима Булыкин, Саша Кокорин, Саша Кержаков. Саша Мостовой – царь футбола – снимался в моем музыкальном клипе.

Это замечательные люди, очень рада, что такие личности представляют честь нашей страны. Вообще наши футболисты – молодцы, и не важно – выигрывают или проигрывают.

- Кто на ваш взгляд самый красивый игрок сборной?

- Для меня – Саша Кержаков. Лучше его нет никого – это правда. Альтернативы нет. (Дмитрий СОМОВ)

Полная версия интервью Волочковой - скоро на сайте www.sport-express.ru