Американские СМИ о сборной России: "Они играли, как герои"

Журналист The New York Times Кевин Дрейпер в своей статье поделился мнением о матче 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия (1:1, по пенальти - 3:4).

- Черчесов доверял своим парням, и они играли, как герои, - говорится в статье.

Также обозреватель отметил отдельных футболистов сборной России.

- Первый герой, безусловно, Игорь Акинфеев, который отразил два удара испанцев с пенальти. Второй - Артем Дзюба, который создал и реализовал пенальти, с которого Россия сравняла счет. И, возможно, Сергей Игнашевич, 38-летний центральный защитник, который был вызван в сборную в конце подготовительного периода. Он полностью провел все матчи команды на турнире и стал лидером обороны из пяти защитников, которая снова и снова останавливала Испанию, - добавил журналист.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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