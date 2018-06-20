Алексей Сорокин: "Нет предпосылок, что повторится история с пустыми местами на ЧМ-2018"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что ситуация с пустыми местами на стадионе "Екатеринбург-Арена" на матчах чемпионата мира по футболу не должна повториться. Официальная посещаемость матча группового этапа чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая (0:1), который прошел 15 июня, составила 27 015 зрителей, при этом распределено было 32 278 билетов. Официальная вместимость "Екатеринбург-Арены" - 33 061 зритель.

- Нет никаких предпосылок, что это повторится, - цитирует ТАСС Сорокина. - Мы понимаем, почему это произошло. Формально просто не приехали те, кто должен был приехать. Есть всегда ограниченный круг людей, которые купили довольно дорогие билеты и просто не приехали.

В то же время билеты все раскуплены, они на руках. ФИФА не имеет права и не хочет перевыпускать билеты, которые уже были куплены. Определенное число свободных мест - это абсолютно нормально.

У нас практически полная заполняемость всех стадионов на всех матчах, свободных мест минимальное количество.

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь