Алексей Сорокин: "Блаттер очень хвалил организацию чемпионата мира"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил отличную организацию чемпионата мира. Блаттер вместе с действующим президентом ФИФА Джанни Инфантино посетил сегодня московские "Лужники", где играли Португалия и Марокко (1:0).

- Я сегодня видел на стадионе и Инфантино, и Блаттера, это правда. Я перекинулся парой слов с Блаттером, он очень хвалил организацию, - цитирует ТАСС Сорокниа. - Да и в целом пока мы нареканий не слышали.