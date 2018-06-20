18:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алексей Сорокин: "Блаттер очень хвалил организацию чемпионата мира"


Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил отличную организацию чемпионата мира. Блаттер вместе с действующим президентом ФИФА Джанни Инфантино посетил сегодня московские "Лужники", где играли Португалия и Марокко (1:0).

- Я сегодня видел на стадионе и Инфантино, и Блаттера, это правда. Я перекинулся парой слов с Блаттером, он очень хвалил организацию, - цитирует ТАСС Сорокниа. - Да и в целом пока мы нареканий не слышали.

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5308859

К комментариям
0
Материалы других СМИ