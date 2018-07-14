Алексей Сорокин: "Атмосфера на ЧМ отличается о той, что царит в дни матчей "Спартак" - ЦСКА"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поделился мнением о спонтанном превращении Никольской улицы в дополнительную фан-зону чемпионата мира-2018. Он считает, что дружелюбная атмосфера помогла избежать дополнительных мер безопасности.

- Я не могу сказать, что это было полностью неожиданно. Потому что Красная площадь была в первые дни перекрыта, и логично, что люди облюбовали соседнюю улицу. Никаких экстремальных мер безопасности применять не пришлось. Все-таки атмосфера на чемпионате мира - это не то же самое, что атмосфера в дни матче "Спартак" - ЦСКА или "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед". Это важно понимать. На чемпионате мира она дружелюбная, не агрессивная. Поэтому все проходило естественным путем. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)