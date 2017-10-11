Александр Зинченко: "Шевченко сказал, что у сборной Украины есть будущее"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признал, что в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Хорватии (0:2) в решающие моменты сказался класс игроков соперника. Это поражение не позволило украинцам занять второе место в группе, дающее право сыграть в стыковых матчах за право сыграть на мировом первенстве в России.
- Я всегда рад приезжать в сборную, будь то национальная команда или молодежная, - приводит footboom.com слова Зинченко. - Всегда отдаюсь здесь на сто процентов, оставляю все свои силы. Считаю, что это большая честь представлять свою страну на международной арене.
- Как вы оцените выступление национальной сборной в отборочном турнире ЧМ-2018?
- В понедельник был своего рода финал для нас. Класс хорватов сказался, они имеют в своем составе высококлассных футболистов, которые могут решить исход эпизода. Два гола "клетчатых" организовали два топ-игрока – Модрич и Ракитич.
- Что было в раздевалке после матча?
- У всех было подавленное состояние, все повесили головы. Но Андрей Николаевич (Шевченко. - Прим. "СЭ") всех взбодрил, сказал, что у нашей команды есть будущее и мы будем двигаться дальше. Думаю, все будет хорошо у нас.
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Дополнительная информация
https://www.footboom.com/ukrainian/national/1507702582-aleksandr-zinchenko-shevchenko-skazal-chto-u-nashey-sbornoy-est-budushheye.html
- Андрей Шевченко
- Сборная Украины (Футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Иван Ракитич
- Лука Модрич
- Александр Зинченко
П_о_в_а_р
Шевенко фигни не скажет
16:52
dimyarovoy
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
16:39
Maren13
"СЭ", у вас корректоры со знанием имен и фамилий спортсменов имеются? Ну какой еще Шевенко?...
15:40
Platinum1991
Андрей Шевченко: - "СБОРНОЙ УКРАИНЫ НУЖНО ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ И ВЫЙТИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА"??? Прикиньте! Сборной Украины нужно ВЫЖАТЬ! А до этого, что сборная Украины ВЫЖИМАЛА??? Выжимала МИНИМУМ, чтобы не попасть на чемпионат Мира в Россию?! Когда Украина выжала МИНИМУМ и повисла на волоске от провала - не выхода на чемпионат Мира, то они решили ухватиться за соломинку, чтобы выжать МАКСИМУМ из НЕЁ!!! Во, какие они там фокусники и кудесники от футбола! Решили сыграть в рулетную ВЫЖИМАЛКУ и по "максимуму" выжать то, не зная что и из ничего!!! А чем и каким местом в Украине думали тогда, когда до этого ВЫЖИМАЛИ по МИНИМУМУ??? А теперь вспомнили, что есть МАКСИМУМ и, оказывается, они там в Украине, выжимали не то, что надо, а то, что НЕ НАДО! А когда СПОХВАТИЛИСЬ, то оказалось, что поздно уже по максимуму ВЫЖИМАТЬ! Потому что ВЫЖИМАТЬ уже НЕЧЕГО, всё уже выжато из них и благополучно провалено! Как с гуся вода, в Украине ни капли НЕ ВЫЖМУТ, ни по максимуму, ни по минимуму! На что минимально наиграли, то МАКСИМАЛЬНО и получили! Путёвки на чемпионат Мира в Россию, Украине не то что минимально, а МАКСИМАЛЬНО уже не видать.
15:21
knyaz boltconskiy
Это новый тренер ,Шевенко .
14:47
Снежик
открыл новость, чтобы узнать кто такой этот Шевенко. Оказывается Шевченко.
14:28
Papa-psix
кому ты веришь !?
13:48