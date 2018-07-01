Александр Жуков: "Слабых сторон у испанцев нет, но буду надеться на победу России"

Первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что у сборной Испании нет слабых мест, но он надеется на победу команды России. Встреча пройдет сегодня в 17.00 в московских "Лужниках".

- Оборону нам не мешает укрепить. Слабых сторон у испанцев нет. Увлекаться атакой опасно, - цитирует "Р-СпорТ" Жукова". - Думаю, (главный тренер российской сборной Станислав) Черчесов выберет правильный план. Буду надеяться на победу.

Испания - Россия: текстовая трансляция 1 июля в 17.00 по московскому времени. Москва, "Лужники"