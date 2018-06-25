Александр Тарханов: "Уругвай просто сильнее России"

Бывший тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения нашей команды от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура группы А ЧМ-2018 отметил, что эту встречу нужно как можно быстрее забыть. Россияне заняли второе место и 1 июля встретятся в Лужниках с победителем квартета В.



- Что привело к такому поражению? – вопрос Тарханову.

- Черчесов уже дал ответ на этот вопрос. В сборной Уругвая собраны футболисты из топ-клубов. Как мы изначально были класснее Саудовской Аравии и Египта, так и Уругвай на данный момент просто сильнее нашей команды. К тому же, очень не хватало на поле Головина. Если говорить о счете, то и россияне создали пару моментов.

- Сумеют ли футболисты сборной России отойти от крупного поражения до 1/8 финала?

- Нужно смотреть вперед и просто забыть о групповом этапе. Если бы мы никуда не вышли, то отмокали бы долго. А так надо проанализировать свои ошибки и смотреть, кто достанется в соперники.

- Сказалось ли на результате удаление Смольникова или оно оказалось уже не так значимо, учитывая, что к тому моменту соперник вел 2:0?

- Уругвай и без того имел преимущество. Наши ребята пытались что-то сделать, но не получилось. Хотя были неплохие атаки. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, сборная России вышла в плей-офф со второго места, которое она заняла в группе А.

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