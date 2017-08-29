Александр Самедов: "Вершина карьеры? Чемпионат мира"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что сборной России на чемпионате мира-2018 нужно стараться пройти как можно дальше, информирует "Коммерсант". Хавбек подчеркнул, что не считает прошлогоднее чемпионство вершиной своей карьеры.

– Лично для вас золото предыдущего чемпионата России – вершина карьеры?

– Нет. Безусловно, любой футболист мечтает выиграть чемпионат страны, тем более когда участвует в нем много лет подряд. Поэтому для меня это золото очень значимо. Но называть его вершиной карьеры мне кажется неправильно.

– А что тогда вы вкладываете в эти слова?

– Чемпионат мира. Три года назад в Бразилии я убедился, что это действительно волшебный турнир, на котором мечтает оказаться каждый футболист.

– Только участие в нем или какой-то конкретный результат?

– В нашем случае надо просто стараться пройти как можно дальше.

– К Черчесову вы обращаетесь по имени-отчеству?

– Разумеется.