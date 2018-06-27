Александр Самедов: "Сборная России даже не просчитывала, кто из соперников удобнее"

Полузащитник сборной России Александр Самедов в интервью "Известиям" заявил, что российская команда не думала о том, с кем предстоит сыграть в 1/8 финала чемпионата мира-2018. 1 июля россияне поборются за выход в 1/4 финала с Испанией​.

– Довольны тем, что получили Испанию в соперники по 1/8 финала?

– Мы как-то изначально старались не выбирать себе соперников. Понимали, что Португалия и Испания – разные по стилю команды, но даже не просчитывали, кто из них нам удобней. Просто изначально решили: кто попадется, с тем и будем играть. Тем более с обеими сборными мы уже недавно встречались – с Португалией на Кубке конфедераций (0:1), с Испанией – в контрольном матче (3:3). В целом понимаем, в какой футбол играют эти команды. Получили Испанию – будем готовиться к ней.

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