Александр Самедов: "Хорватия – команда высокого уровня. Поэтому настраиваемся самым серьезным образом"

Полузащитник сборной России Александр Самедов в интервью "Известиям" отметил, что российская команда серьезным образом готовится к 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. По его мнению, хорваты являются фаворитами своей сетки плей-офф.

– Многие считают, что сборная Хорватии входит в число фаворитов чемпионата мира. Вы разделяете эту точку зрения?

– В нашей сетке хорваты – одни из фаворитов турнира. Это 100 процентов. У нас в этом плей-офф вообще полностью европейская сетка, не считая Колумбии. И Хорватия в ней однозначный фаворит. Поэтому надо максимально серьезно к ним отнестись. Тренеры уже разобрали их игру. Мы знаем сильные стороны их футболистов, в том числе и лидеров. Главное – суметь воплотить это на поле. Мы и раньше были в курсе, что Хорватия – команда высокого уровня. Сейчас, когда посмотрели с тренерами видео и сделали разбор, еще раз в этом убедились. Поэтому настраиваемся самым серьезным образом.

– Есть особый подтекст в этом противостоянии из-за событий 2007 года, когда хорваты обыграли англичан на финише отбора к Евро-2008, что дало пропуск на турнир нашей сборной, дошедшей в итоге до полуфинала?

– Мы об этом не забыли, хотя с тех пор прошло немало времени. Но сейчас совсем другая история, другой матч и другой турнир. Надо готовиться к предстоящей игре и не оглядываться на то, что было раньше.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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